إطلاق أول خط جوي مباشر بين الجزائر وقطر

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء الأربعاء، خطا جويا جديدا مباشرا يربط الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأشرف على مراسم تدشين الخط الجديد الرئيس المدير للشركة ياسين بن سليمان، بحضور الأمين العام لوزارة النقل وسفير الجزائر في دولة قطر.

وبرمجت الخطوط الجوية الجزائرية رحلتين في الأسبوع على هذا الخط، وذلك يومي السبت والخميس، حسبما أفاد به بن سليمان الذي أكد بأن “توقيت الرحلات اختير بشكل مدروس ليتناسب مع رغبات الزبائن”.

وتنطلق أول رحلة على متن طائرة من نوع ايرباص أ330 ب251 مقعد (219 من الدرجة الاقتصادية و14 من الدرجة الممتازة و18 مقعدا من درجة رجال الأعمال)، لتصل مطار الدوحة صبيحة الخميس 4 أوت.

وكانت مبيعات التذاكر الخاصة بالخط الجزائر-الدوحة انطلقت في الأسبوع الأول من جويلية الماضي عبر الانترنت ووكالات الخطوط الجوية الجزائرية والوكالات السياحية.

ويبدأ سعر التذكرة الواحدة، ذهابا وإيابا، من الجزائر إلى الدوحة من 64200 دج شاملة جميع الضرائب، ومن الدوحة بـ2200 ريال قطري شاملة جميع الضرائب، وهو ما يعتبر “أحسن سعر” في السوق بالنسبة لهذا الخط، حسب بن سليمان.

وفضلا عن المواطنين الجزائريين، فإن الخطوط الجوية الجزائرية ترغب من خلال هذا الخط الجديد في استقطاب الزبائن من الدول الافريقية، الراغبين في التنقل إلى الدوحة لاسيما المتعاملين الاقتصاديين منهم.

وفي 4 جويلية 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر الدوحة الجزائر مع الانطلاق الفوري لعملية بيع التذاكر للرحلات عبر خط الجزائر-الدوحة والدوحة-الجزائر.

وجاء في بيان الشركة انه عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر الدوحة الجزائر مع الانطلاق الفوري لعملية بيع التذاكر للرحلات:

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