إطلاق أول رحلة للخطوط الجوية الداخلية بين الجزائر العاصمة وتمنراست

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، على إطلاق أول رحلة للخطوط الجوية الداخلية التي تربط بين الجزائر العاصمة وولاية تمنراست معلنًا بذلك الدخول الرسمي للشركة حيز الخدمة.

وانطلقت أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الداخلية من مطار هواري بومدين نحو مطار تمنراست بهدف تعزيز النقل الجوي الداخلي عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح الوزير أن الشركة الجديدة جاءت بعد “جولة ماراثونية” أين تم الاعتماد على أسطول جوي يضم طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي سابقا التي تم تحويل ملكيتها للخطوط الجوية الجزائرية.

وفي تصريحاته على هامش الحدث، تطرق الوزير إلى وضعية النقل البري، حيث أوضح أن الحظيرة الحالية “مهترئة”، مشيرا إلى أن الوزارة درست الوضعية وتعمل على تجديدها تدريجيا خلال السنوات القادمة عبر استيراد حافلات جديدة.

كما كشف سعيود أن الناقلين يطالبون بإعفاءات جمركية تخص استيراد الحافلات، مضيفا أن هذه المطالب قيد الدراسة مع مختلف الشركاء، على أن يتم التوصل إلى حلول ضمن قانون المالية المقبل.