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الجزائر

إطلاق أول طاولة تشريح افتراضية ابتكارية جزائرية

الشروق أونلاين
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إطلاق أول طاولة تشريح افتراضية ابتكارية جزائرية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، على إطلاق أول طاولة تشريح افتراضية ابتكارية جزائرية، للتدريب على علم التشريح، موجهة لفائدة الطلبة.

وفي تصريح له، على هامش إطلاق هذه المنصة الرقيمية الفريدة من نوعها في الجزائر، قال الوزير بداري “يعد هذا الإبتكار ثمرة تعاون بين جامعة سعيدة ومؤسستين ناشئتين وشركة كوندورن،كما ان هذا المنتج الرقمي لا مثيل له في الجزائر وسيكون وثبة أخرى في الجزائر الجديدة”، مضيفا بالقول “نشهد اليوم المحددين الرئيسيين للتنمية الاقتصادية والتي تحفظ للجزائر نسبة نمو كبيرة خاصة بإدخال مثل هذه المنتجات التي ستنوع وتعزز ميزان المدفوعات في البلاد”.

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