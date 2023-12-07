إطلاق أول مساعد بحثي للمحتوى العربي بالذكاء الإصطناعي

مشروع جزائري-عربي..

أطلق في اختتام الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، يوم الخميس، أول مساعد بحثي للمحتوى العربي باستعمال الذكاء الإصطناعي. الحامل لاسم “نجم”.

وتمّ تصميم المساعد البحثي للمحتوى العربي “نجم” من “السيليكون فالي”، من طرف الجزائريين الدكتور مراد بوعاش والدكتور فؤاد بوسطوان، والدكتور السوري حسن غرة.

أما في الحفل، فتمّ تقديم الجوائز للمؤسسات الناشئة الفائزة في مسابقات نظمت في المؤتمر، ويتعلق الأمر بمسابقي “African league of robotics”، و AI” For Good”.

هذا الحفل الذي احتضنته الجزائر كان “تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حضره وزراء أفارقة. بالإضافة إلى ضيوف الجزائر القادمين من مختلف ربوع القارة الإفريقية، من مؤسسات ناشئة وخبراء دوليين في المجال”.

وشهد اجتماع الوزراء الأفارقة المختصون بالشركات الناشئة والابتكار بالجزائر العاصمة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، “مشاركة واسعة من مختلف الأطراف”.

“بما في ذلك مفوضية الإتحاد الإفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة. وعن المجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا”، حسب البيان الختامي.

وصادق الوزارء الأفارقة على “إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية للمؤسسات الناشئة في إفريقيا. والذي يًشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في دعم الشركات الناشئة الأفريقية”.

كما تمّ “اعتماد مشروع ميثاق ميثاق أفريقي حول قضية “هجرة الأدمغة”، بمبادرات تشمل تسهيل حركة الشركات الناشئة. وتحفيز الاستثمار في الكفاءات والبحث والتطوير”.