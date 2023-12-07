-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تحذير من أمطار رعدية شرق ووسط البلاد
الجزائر
مشروع جزائري-عربي..

إطلاق أول مساعد بحثي للمحتوى العربي بالذكاء الإصطناعي

الشروق أونلاين
  • 41
  • 0
إطلاق أول مساعد بحثي للمحتوى العربي بالذكاء الإصطناعي

أطلق في اختتام الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، يوم الخميس، أول مساعد بحثي للمحتوى العربي باستعمال الذكاء الإصطناعي. الحامل لاسم “نجم”. 

وتمّ تصميم المساعد البحثي للمحتوى العربي “نجم” من “السيليكون فالي”، من طرف الجزائريين الدكتور مراد بوعاش والدكتور فؤاد بوسطوان، والدكتور السوري حسن غرة.

أما في الحفل، فتمّ تقديم الجوائز للمؤسسات الناشئة الفائزة في مسابقات نظمت في المؤتمر، ويتعلق الأمر بمسابقي “African league of robotics”، و AI” For Good”.

هذا الحفل الذي احتضنته الجزائر كان “تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حضره وزراء أفارقة. بالإضافة إلى ضيوف الجزائر القادمين من مختلف ربوع القارة الإفريقية، من مؤسسات ناشئة وخبراء دوليين في المجال”.

وشهد اجتماع الوزراء الأفارقة المختصون بالشركات الناشئة والابتكار بالجزائر العاصمة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، “مشاركة واسعة من مختلف الأطراف”.

“بما في ذلك مفوضية الإتحاد الإفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة. وعن المجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا”، حسب البيان الختامي.

وصادق الوزارء الأفارقة على “إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية للمؤسسات الناشئة في إفريقيا. والذي يًشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في دعم الشركات الناشئة الأفريقية”.

كما تمّ “اعتماد مشروع ميثاق ميثاق أفريقي حول قضية “هجرة الأدمغة”، بمبادرات تشمل تسهيل حركة الشركات الناشئة. وتحفيز الاستثمار في الكفاءات والبحث والتطوير”.

مقالات ذات صلة
كل التسهيلات لتطوير الزراعات الاستراتيجية بالجنوب

كل التسهيلات لتطوير الزراعات الاستراتيجية بالجنوب

التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتونس لصناعة ومراقبة الدواء

التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتونس لصناعة ومراقبة الدواء

والي وهران يتفقد مصنع السيارات “رونو” بوادي تليلات (صور)

والي وهران يتفقد مصنع السيارات “رونو” بوادي تليلات (صور)

السحب الفوري لهذه العلامات من أجهزة التدفئة وكواشف الغاز

السحب الفوري لهذه العلامات من أجهزة التدفئة وكواشف الغاز

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

“محتال” يستدرج ضحاياه مقابل شقق وهمية بصيغة “عدل”!

“محتال” يستدرج ضحاياه مقابل شقق وهمية بصيغة “عدل”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد