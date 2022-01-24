إطلاق أول “نافذة” للتكافل العام مطلع أفريل المقبل

نائب رئيس الشركة العامة للتأمينات المتوسطية:

أعلنت الشركة العامة للتأمينات المتوسطية “GAM” أنها ستطلق أول عرض لتأمين التكافل العام في الجزائر مطلع أفريل المقبل، بعد أن قامت بتأسيس نافذة التكافل الخاصة بها، والشروع في طلب الحصول على تأشيرة لمنتجاتها التكافلية من مديرية التأمين بوزارة المالية، وبرمجتها في نظامها المعلوماتي.

وأفاد بيان للشركة العامة للتأمينات المتوسطية “GAM”، تلقت “الشروق” نسخة منه، حمل تصريح لنائب رئيس الشركة حاج محمد أحمد، أنه بعد صدور والمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وطرق ممارسة التأمين التكافلي، حصلت الشركة العامة للتأمينات المتوسطية بتاريخ 4 نوفمبر 2021 على اعتماد من وزارة المالية لتأسيس “نافذة التكافل العام” وعلى شهادة المطابقة الشرعية لأربعين عقد تكافل عام، الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية لدى المجلس الإسلامي الأعلى.

وأضاف البيان أن الشركة أصبحت بذلك أول شركة تامين للأضرار في السوق التي تحصل على الشهادتين القانونيتين لممارسة التأمين التكافلي، موضحا أنه من خلال إنشاء هذا النظام التكافلي، تسعى الشركة العامة للتأمينات المتوسطية إلى تحقيق الأهداف الرئيسية، منها تنويع عروضها في التأمين التكافلي للأضرار التي تلحق بالممتلكات والمسؤولية المدنية للأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تلبية توقعاتهم واحتياجاتهم المحتملة للتغطية التأمينية، بناء على التعاون والمساعدة المتبادلة في حالات وقوع مخاطر والامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما تهدف الشركة، حسب البيان، إلى المساهمة في تنمية الطلب الطوعي على التأمين وحماية أصول الوكلاء الاقتصاديين من المخاطر، والمساهمة من خلال إنشاء عرض التكافل العام الجديد، في تعزيز نسبة التأمين في الاقتصاد الوطني.