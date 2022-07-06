إطلاق إسم الجزائر على شارع برام الله الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إطلاق تسمية الجزائر على أحد الشوارع الرئيسية ببلدية رام الله.

وجاء هذا القرار خلال استقبال الرئيس تبون لنظيره الفلسطيني محمود عباس بعد مشاركته في الاستعراضات العسكرية المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وسلم أبومازن الرئيس تبون، قرار بلدية رام الله بتسمية أحد شوارع المدينة الرئيسية باسم الجزائر، تقديرا وتكريما للجزائر وشعبها الشقيق، ومواقفهم المشرفة مع القضية الفلسطينية.

كما قدم عباس إصدارا خاصا لطابع بريد فلسطيني لمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، “تقديرا لمواقف الجزائر العظيمة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.”