إطلاق استمارة رقمية لإحصاء المناطق غير المغطاة بالألياف البصرية

أعلنت اتصالات الجزائر، الثلاثاء، عن إطلاق استمارة رقمية موجهة للجان الأحياء، بهدف إحصاء المناطق غير المغطاة بشبكة الألياف البصرية، وذلك في إطار التحضير لمخطط عمل سنة 2026.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التقارب والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني، ومواكبة تطلعات واحتياجات زبائنها الفعلية، في سياق سعيها لتوسيع التغطية وتحسين الخدمات الرقمية.

ودعت اتصالات الجزائر لجان الأحياء إلى ملء الاستمارة المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك قبل تاريخ 31 جويلية الجاري، عبر الرابط: www.algerietelecom.dz/ar/page/formulaire-