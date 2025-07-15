-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق استمارة رقمية لإحصاء المناطق غير المغطاة بالألياف البصرية

محمد فاسي
  • 701
  • 0
إطلاق استمارة رقمية لإحصاء المناطق غير المغطاة بالألياف البصرية
الشروق أونلاين
استمارة رقمية من اتصالات الجزائر لإحصاء المناطق غير المغطاة بالألياف البصرية

أعلنت اتصالات الجزائر، الثلاثاء، عن إطلاق استمارة رقمية موجهة للجان الأحياء، بهدف إحصاء المناطق غير المغطاة بشبكة الألياف البصرية، وذلك في إطار التحضير لمخطط عمل سنة 2026.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التقارب والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني، ومواكبة تطلعات واحتياجات زبائنها الفعلية، في سياق سعيها لتوسيع التغطية وتحسين الخدمات الرقمية.

ودعت اتصالات الجزائر لجان الأحياء إلى ملء الاستمارة المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك قبل تاريخ 31 جويلية الجاري، عبر الرابط: www.algerietelecom.dz/ar/page/formulaire-

مقالات ذات صلة
كنز سياحي فريد.. شواطئ لا يصلها الزوار إلا عبر الزوارق

كنز سياحي فريد.. شواطئ لا يصلها الزوار إلا عبر الزوارق

6 سنوات نافذة لرئيس مدير عام سابق بمؤسسة “ألفابيب” 

6 سنوات نافذة لرئيس مدير عام سابق بمؤسسة “ألفابيب” 

الحكومة تحت مجهر النواب للخروج من الإدارة التقليدية

الحكومة تحت مجهر النواب للخروج من الإدارة التقليدية

زيارات ميدانية إلى الولايات الساحلية لمتابعة مدى احترام مجانية الشواطئ

زيارات ميدانية إلى الولايات الساحلية لمتابعة مدى احترام مجانية الشواطئ

زيتوني: السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين خطوة جديدة ضد المال الفاسد

زيتوني: السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين خطوة جديدة ضد المال الفاسد

أم تضع 4 مواليد دفعة واحدة بسطيف

أم تضع 4 مواليد دفعة واحدة بسطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد