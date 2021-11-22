إطلاق اسم الراحل ابراهيم غومة على مطار ايليزي

كشف وزير الداخلية كمال بلجود، الاثنين، عن قرار رئيس الجمهورية إطلاق اسم الراحل إبراهيم غومة على مطار ايليزي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية: شارك السيد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد، ظهيرة اليوم 22 نوفمبر 2021، في مراسم تنصيب أمنواكال نازجر وأمين عقال التوارق الحاج البكري غومة بن براهيم، خلفا لوالده المجاهد الراحل الحاج إبراهيم غومة، طيب الله ثراه، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات الأمنية والعسكرية، أعضاء البرلمان بغرفتيه، الهيئة التنفيذية و ممثلي المجتمع المدني و كبار قبائل الطاسيلي نازجر.

وأضاف: بهاته المناسبة كشف السيد وزير الداخلية عن قرار السيد رئيس الجمهورية، تسمية مطار إيليزي باسم المجاهد الراحل الحاج إبراهيم غومة.

ووصل، وزير الداخلية والجماعات المحلية، صباح الاثنين، إلى ولاية إيليزي في زيارة عمل.