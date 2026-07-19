إطلاق البرنامج الصيفي 2026 للأقسام التعليمية الموجهة لأبناء الجالية بالخارج

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، الطبعة الأولى من الأقسام التعليمية والتربوية الموجهة لأبناء الجالية الوطنية بالخارج ضمن البرنامج الصيفي 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ارتباط الأجيال الصاعدة بوطنهم الأم من خلال برامج تعليمية وثقافية تستثمر فترة تواجدهم بالجزائر خلال موسم الاصطياف.

وأشرف على مراسم الإطلاق الرسمي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بحضور وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ووزير الشباب مصطفى حيداوي.

وأوضح سفيان شايب، في كلمته بالمناسبة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وبإشراك وزارة الشباب، تجسيدًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى توطيد صلة أبناء الجالية الوطنية بالخارج بوطنهم الأم، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية عبر برامج تربوية وثقافية هادفة.

وأشار إلى أن البرنامج سيمتد خلال شهري جويلية وأوت 2026، ويشمل في طبعته الأولى 14 ولاية، على أن يتم توسيع نطاقه تدريجيًا في الدورات المقبلة، بما يسمح باستفادة عدد أكبر من أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

كما أبرز كاتب الدولة الإقبال الكبير الذي حظيت به المبادرة منذ الإعلان عنها، معتبرًا ذلك مؤشرًا على الاهتمام المتزايد الذي توليه الجالية الوطنية بالخارج لهذا النوع من البرامج، وهو ما يستدعي، بحسبه، العمل على تطويرها وتعزيزها مستقبلًا بما يستجيب لتطلعات أفراد الجالية ويعزز تمسكهم بالهوية الوطنية.

وأكد شايب أن وزارة الشؤون الخارجية سخرت جميع الإمكانات البشرية والمادية لضمان نجاح البرنامج، وفق تصور متكامل يجمع بين الأبعاد التعليمية والتربوية والثقافية، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرف على تاريخ الجزائر وتراثها الحضاري، ومقومات هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة.