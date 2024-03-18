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إطلاق البوابة الجزائرية للحج.. وهذه الخدمات التي تقدمها

الشروق أونلاين
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إطلاق البوابة الجزائرية للحج.. وهذه الخدمات التي تقدمها

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن إطلاق بوابة خاصة لفائدة الحجاج الراغبين في استكمال العمليات المتعلقة بهذه الشعيرة عن طريق الديوان.

وفي بيان له، كشف الديوان عن إطلاق البوابة الجزائرية للحج لفائدة الحجاج الراغبين في التسجيل مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

البوابة تسمح باستكمال بقية العمليات الإلكترونية المتعلقة بحج هذا الموسم 1445هـ 2024م (حجز تذكرة السفر – حجز الغرفة والفندق بمكة المكرمة – استصدار التأشيرة- متابعة مسار الحجاج – طباعة الوثائق – …).

رابط البوابة الجزائرية للحج: https://bawabetelhadj.dz

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