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الجزائر

إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية في منتصف نوفمبر

الشروق أونلاين
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إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية في منتصف نوفمبر
ح.م

كشفت مسؤولة بوزارة الرقمنة والإحصائيات عن إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وكشفت نصيرة قماز مديرة التنسيق ومتابعة الرقمنة بالوزارة خلال استضافتها عبر برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى عن إنشاء البوابة الحكومية للخدمات العمومية في منتصف شهر نوفمبر الداخل.

وأوضحت قماز أن البوابة ستكون ذات طابع إعلامي وباللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كما ستسمح بالولوج إلى 326 خدمة مُرقمنة و77 إجراءً.

وأضافت قماز أن البوابة الإلكترونية من شأنها تعريف المواطنين بالإجراءات الواجب اعتمادها من أجل الاستفادة من الوثائق ومختلف المعطيات، مع فتح نطاقين يخصان تواليًا كل من المواطن والإدارة، والمواطن والمتعامل الاقتصادي.

وبشأن تطوّر مؤشر تطوير الحَكومة الإلكترونية، أبرزت قماز أنّ الجزائر قفزت بثماني مراتب عالميًا في السنتين الأخيرتين، حيث صارت تتموقع في الصف الـ 112 بدلاً عن المركز الـ 120 سابقًا.

وشدّدت المتحدثة ذاتها على أشغال متسارعة لإتمام إنشاء البوابة العمومية للإحصائيات، على أن تكون قابلة للتحيين بشكل مستمر، وتشمل كل مناحي الحياة العامة.

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