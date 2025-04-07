إطلاق الجيل الـ5 لشبكات الهاتف: هذا ما أمر به الرئيس تبون

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤِسه لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، 7 أفريل، بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بإطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.

وخصص مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات منها مشروع قانون يتعلق بالأوقاف وعروضا منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.