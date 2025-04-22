إطلاق “الجيل 5”.. هذا ما أكدته وزارة البريد

ردت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان، نشرته الثلاثاء، عن تصريحات منسوبة للوزير سيد علي زروقي حول موعد إطلاق دفتر شروط الجيل الخامس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بعض وسائل الاعلام أوردت تصريحا منسوبا إلى الوزير زروقي على هامش “قمة ٳفريقيا لتكنولوجيات الاعلام والاتصال 2025 – ICT Africa Summit”، مفاده أن إطلاق دفتر شروط الجيل الخامس سيكون بعد أسبوعين.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن مشروع دفتر الشروط سيكون جاهزا خلال المدة سالفة الذكر، وهو ما صرح به الوزير غير أنه لم يتطرق إلى تاريخ الإطلاق الذي يخضع إلى التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.