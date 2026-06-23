إطلاق الحملة الوطنية لصندوق الزكاة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الثلاثاء، على إطلاق فعاليات الحملة الوطنية الخامسة والعشرين لصندوق الزكاة.

وقالت الوزارة في وقت سابق، إنها “وضعت تحت تصرّف المزكّين، حسابات بريدية ولائية تابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة. من أجل دفع زكواتهم مباشرة فيها”.

وحدّدت الوزارة نصاب الزكاة للعام الهجري الماضي 1447ه، بـ2.295.000 دينار جزائري، أي 229.5 مليون سنتيم.

ويمثل المبلغ المذكور قيمة 20 دينارا ذهبيا. أو ما يعادل وزن 85 غراما من المعدن الأصفر، الذي حدّدت قيمة الغرام الواحد منه، بـ 27.000 دينار (عيار 18 قيراط).