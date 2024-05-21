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اقتصاد

إطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء هذا الخميس

الشروق أونلاين
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إطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء هذا الخميس
أرشيف
أسماك التونة الحمراء

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني يوم الثلاثاء بمستغانم، عن إطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء يوم الخميس المقبل.

وقال الوزير بداني في لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد إلى مستغانم:”خلال يومين سنعلن انطلاق حملة صيد التونة الحمراء، التي تعرف هذه السنة ارتفاعا في الحصة المخصّصة للجزائر”.

وستشارك في هذه الحملة التي تهدف إلى صيد الحصة الإجمالية للجزائر المقدرة بـ 2046 طن، 34 سفينة متخصّصة في الصيد في أعالي البحار، يضيف الوزير.

وجاء في حديث الوزير:”هذا مكسب لبلادنا التي أصبحت تلتزم بصيد حصتها من التونة الحمراء كاملة”. مشيرا إلى أن “العام الماضي شهد تصدير ما قيمته 27 مليون دولار من هذه الأسماك”.

وقد وافقت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات”، على رفع حصة الجزائر من الصيد لسنة 2024 إلى 2046 طن.

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