إطلاق الدفع الإلكتروني في مجلس قضاء الجزائر

أصبح بالإمكان دفع الرسوم القضائية إلكترونيا في مجلس قضاء الجزائر، بعد اعتماد جهاز الدفع TPE بشكل رسمي في هذه الهيئة.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة العدل يوم الخميس، فقد “تمّ الإطلاق الرسمي للعمل بآلية الدفع الإلكتروني باستخدام جهاز الدفع TPE على مستوى مجلس قضاء الجزائر”.

ويهدف هذا إلى “تمكين المتقاضين والمحامين من دفع الرسوم القضائية إلكترونيا، بمصلحة تسجيل العرائض” عبر البطاقات البريدية والبنكية، يوضح البيان.

وأكد بيان وزارة العدل أنه سيتمّ تعميم آلية الدفع الإلكتروني باستعمال جهاز TPE، على باقي المجالس القضائية للوطن.