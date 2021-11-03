إطلاق الطبعة الثالثة من مسابقة “مقاولين الشركات الناشئة”

من تنظيم شركة توتال للطاقات

أطلقت، الأربعاء، شركة توتال إينرجي النسخة الثالثة من مسابقة مقاولين الشركات الناشئة مجددًا بفندق سوفيتال الجزائر.

وترغب توتال للطاقات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الافريقية التي تتواجد فيها الشركة و تُساهم محليا في تقوية النسيج الاجتماعي، وذلك من خلال الدعم المقدم لرواد الأعمال الأكثر ابتكاراً، في تحقيق مشروعهم.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن طبعة هذه السنة، لمسابقة مقاولين الشركات الناشئة Startupper de l’Année التي تنظمها توتال للطاقات ستدعم وتكافئ رواد الأعمال الجزائريين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، والذين لديهم إما مشروع إنشاء شركة، أو شركة ناشئة أقل من ثلاث سنوات، أيا كان قطاع النشاط. ستختار لجنة تحكيم محلية مكونة من خبراء، وأشخاص من عالم الشركات الناشئة، وفاعلين في التنمية المحلية المستدامة، ومسؤولي توتال للطاقات للزيوت الجزائر، ثلاثة فائزين: الفائز بجائزة “أفضل مشروع إنشاء شركة”، والفائز بجائزة “أفضل شركة ناشئة أقل من ثلاث سنوات وأيضا الفائزة بجائزة “أفضل رائدة أعمال”.

وتعتبر فئة “أفضل رائدة أعمال” حديثة لهذه الطبعة الثالثة، بهدف معلن هو تشجيع المقاولاتية النسائية بشكل خاص.

سيصبح كل فائز “مقاول الشركات الناشئة لتوتال للطاقات”، وسيستفيد من المنح المالية والدعم ذي الطابع الشخصي والحملة الإعلامية لتسليط الضوء على مشروعه. وسيتم تقييم المشاريع وفقًا لثلاثة معايير: استجابة المشاريع لتحديات التنمية المستدامة، وابتكارمحتواهم، وجدواهم، وإمكانات تنميتهم.

بعد ترشيح الفائزين الثلاثة في كل دولة، ستجتمع لجنة تحكيم دولية لاختيار “الفائزين الثلاثة الكبار” للقارة الافريقية. و سيتم فتح التسجيلات بدااية من 4 نوفمبر 2021، ويمكن الولوج إليها مباشرة عبر الإنترنت على الموقع:

http://startupper.totalenergies.com

وحُدّد آخر أجل للمتسابقين لتسليم ملفاتهم يوم 23 ديسمبر 2021.

علما أنه بعد نجاح الطبعتين الأولى والثانية، قامت توتال للطاقات بتجديد مسابقة مقاولين الشركات الناشئة Startupper de l’Année في 32 دولة من القارة الافريقية. وخلال الطبعة السابقة في الجزائر، قامت شركة توتال للزيوت الجزائر بمكافأة ثلاثة مبتكري أعمال شباب: وليد غانا وشركته BioYeastDz، وأمينة بوخلوف وشركتها GreenSwing، وأحمد رامي مبروك بشركته Nrecycli.