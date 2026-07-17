إطلاق الطبعة الثانية لتظاهرة للتحدي الوطني “بروتو ماركت”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجامعة الجزائرية أصبحت “قاطرة للتنمية المحلية والوطنية، حيث لا تكتفي بنقل وخلق المعرفة الأكاديمية بل تعدت ذلك إلى المساهمة في تجسيد اقتصاد رقمي وتقديم حلول تكنولوجية تساهم بقوة في السيادة التكنولوجية الوطنية، وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وجاء ذلك، خلال إشرافه، الخميس بالجزائر العاصمة، على تدشين شركة الاستثمار لجامعة “الجزائر 3” وإطلاق الطبعة الثانية للتحدي الوطني “بروتو ماركت”.

وأوضح بداري في كلمة له بالمناسبة أن هذا النشاط يندرج في إطار تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة، تجسيدا للرؤية التنموية للجزائر(2024-2029)، مبرزا دور شركة الاستثمار في مرافقة الطلبة حاملي الأفكار والمشاريع لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، من خلال استحداث مؤسساتهم الناشئة.

وبخصوص الطبعة الثانية للتحدي الوطني “بروتو ماركت”، قال الوزير أن الهدف من تنظيم هذه الطبعة يتمثل في “توفير تمويل أفضل للنماذج الأولية لمشاريع المؤسسات الناشئة، قصد تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى نماذج أولية قابلة للتسويق، ومن ثمة إلى مؤسسات ناشئة”.

وبعد أن أشاد بنوعية منتجات “بروتو ماركت” في هذه الطبعة، دعا بداري الطلبة إلى “الانخراط أكثر في مجال المقاولاتية، سيما في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة في هذا الميدان”.

وبالمناسبة، أشرف الوزير على إطلاق منصتين، الأولى لمرافقة الطلبة من أجل التسجيل في شركة الاستثمار والثانية تتعلق بالتسجيل في “بروتو ماركت”.

من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة ، أن الجامعة الجزائرية “تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون محركا للتنمية الاقتصادية واقتصاد المعرفة”.