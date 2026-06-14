إطلاق الطبعة الثانية لتقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، اليوم الأحد، إطلاق الطبعة الثانية لنظام تقييم حاضنات الأعمال لسنة 2026، داعية مختلف الحاضنات إلى المشاركة في هذه العملية التي تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة ومعايير دولية لقياس مستوى النشاط والفعالية.

ويأتي هذا النظام في إطار آلية تقييم ومتابعة أداء حاضنات الأعمال، بهدف تعزيز قدراتها في تأطير ومرافقة أصحاب الأفكار والمشاريع، وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة مبتكرة تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة أن نتائج التقييم ستُوظف ضمن معايير الاختيار للاستفادة من مجموعة من البرامج والمحفزات النوعية، من بينها برامج تكوين عالية المستوى لفائدة مسيري الحاضنات والمرافقين، والاستفادة من برنامج “KickStart” المخصص لتجسيد المشاريع المبتكرة، إلى جانب تعزيز مرئية الحاضنات على المستويين المحلي والدولي.

كما تتيح عملية التقييم للمؤسسات المشاركة فرص الاندماج في فعاليات ومعارض وطنية ودولية، والحصول على أولوية الولوج إلى شبكات الشراكة مع المستثمرين والخبراء، فضلاً عن المشاركة في برامج تعاون مع حاضنات أعمال دولية ومؤسسات عالمية تهدف إلى ترقية الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال.

وحددت الوزارة يوم 10 جويلية 2026 كآخر أجل للتسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة للعملية، داعية حاضنات الأعمال الراغبة في المشاركة إلى إيداع ملفاتها ضمن الآجال المحددة للاستفادة من فرص التقييم والمرافقة والدعم المبرمجة في إطار هذه المبادرة.