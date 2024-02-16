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إطلاق الطبعة الثانية لجائزة “أشبال الثقافة”

الشروق أونلاين
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إطلاق الطبعة الثانية لجائزة “أشبال الثقافة”

أعلنت وزارة الثّقافة والفنون عن إطلاق الطبعة الثانية لجائزة “أشبال الثّقافة”، والتي سَتُرفع في هذه الدورة إلى روح المجاهد الشاعر “محمد شبوكي”.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تحت رعاية الوزير الأول نذير العرباوي سيتم إطلاق جائزة “أشبال الثقافة” تشجيعًا للمُبدعين النّاشئين وتحفيزًا لهم على المواصلة في مجالات الإبداع الثّقافية والفنية، حيث تَسعى الجائزة إلى تشكيل إضافة في المشهد الثّقافي والإبداعي الجزائري، ومرافقة الناشئة من الموهوبين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبيّة.

وأفادت الوزارة أن الأعمال ترسل أو تودع لدى وزارة الثّقافة والفنون قصر الثّقافة مفدي زكرياء هضبة العناصر القبة. الجزائر العاصمة أو عبر البريد الإلكتروني: ‏ createurfutur@m-culture.gov.dz

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