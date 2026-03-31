-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق الطبعة الثانية لحملة استرجاع الكراريس المستعملة

الشروق أونلاين
  • 25
  • 0
وزارة التربية (شبكات)
جانب من الاجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية، 31 مارس 2026.

باشرت وزارة التربية الوطنية التحضير لإطلاق الطبعة الثانية للحملة الوطنية لجمع الكراريس المستعملة والكتب غير الصالحة للاستعمال وإعادة تدويرها، خلال اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، 31 مارس.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، ترأس الاجتماع وزير التربية محمد صغير سعداوي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي هيئات رسمية ومدنية، حيث أشاد بوعي التلاميذ وأوليائهم في إنجاح الطبعة السابقة.

كما أوضح سعداوي أن الحملة تهدف إلى جمع المخلفات الورقية وتحويلها إلى منتجات جديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة، لترسيخ ثقافة النظافة والاسترجاع داخل الوسط المدرسي، مع الحد من ظاهرة رمي الكراريس.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات وإشراك المجتمع المدني، إلى جانب إنشاء لجنة متابعة لضمان حسن تنفيذ الحملة ميدانيا.

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة مرافقة العملية تقنيا عبر هياكلها المختصة، فيما تعهد قطاع الشباب بدعم الحملة من خلال برامج توعوية وأنشطة ميدانية بمشاركة المتطوعين والكشافة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد