إطلاق الطبعة الثانية لـ”جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية”

أعلنت وزارة الثقافة والفنون مساء اليوم الجمعة، 2 فيفري، عن إطلاق الطبعة الثانية من المسابقة الشعرية الوطنية الموسومة بـ”جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية”.

الجائزة، حسب بيان الوزارة، مفتوحة لكافة الشعراء الجزائريين في الفصيح والملحون بعد التصفيات الأولى يتنافس الشعراء عبر جولات على الجائزة الكبرى في كل فرع و يكون تسليم الجوائز في احتفائية كبرى نهاية شهر رمضان الكريم.

وحددت الوزارة يوم الثاني من مارس لهذا العام كآخر أجل لاستلام الأعمال المشاركة، والتي يشترط أن تكون معدة خصيصا للمسابقة و لم يسبق نشرها، حسب قانون المسابقة.

ويمكن للشعراء المهتمين بالمشاركة في المسابقة إرسال أعمالهم أو إيداعها لدى وزارة الثقافة والفنون.