-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

إطلاق الطبعة الثانية لـ”جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية”

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
إطلاق الطبعة الثانية لـ”جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية”
ح. م
تم إطلاق الطبعة الثانية لـ"جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية".

أعلنت وزارة الثقافة والفنون مساء اليوم الجمعة، 2 فيفري، عن إطلاق الطبعة الثانية من المسابقة الشعرية الوطنية الموسومة بـ”جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية”.

الجائزة، حسب بيان الوزارة، مفتوحة لكافة الشعراء الجزائريين في الفصيح والملحون بعد التصفيات الأولى يتنافس الشعراء عبر جولات على الجائزة الكبرى في كل فرع و يكون تسليم الجوائز في احتفائية كبرى نهاية شهر رمضان الكريم.

وحددت الوزارة يوم الثاني من مارس لهذا العام كآخر أجل لاستلام الأعمال المشاركة، والتي يشترط أن تكون معدة خصيصا للمسابقة و لم يسبق نشرها، حسب قانون المسابقة.

ويمكن للشعراء المهتمين بالمشاركة في المسابقة إرسال أعمالهم أو إيداعها لدى وزارة الثقافة والفنون.

مقالات ذات صلة
بعد انتشار صورة له رفقة حسناء في الدوحة.. نشطاء يدافعون عن معتز ويكشفون هوية الشابة!

بعد انتشار صورة له رفقة حسناء في الدوحة.. نشطاء يدافعون عن معتز ويكشفون هوية الشابة!

وأخيرا.. حليلوزيتش يعلق على إمكانية تدريب “الخضر”

وأخيرا.. حليلوزيتش يعلق على إمكانية تدريب “الخضر”

13 طريقة تساعدك على النوم بشكل طبيعي

13 طريقة تساعدك على النوم بشكل طبيعي

هذه أسوأ العادات الغذائية لدى الجزائريين

هذه أسوأ العادات الغذائية لدى الجزائريين

هل أرسلت الإمارات أطباء نفسانيين للتكفل بجنود جيش الاحتلال العائدين من غزة؟

هل أرسلت الإمارات أطباء نفسانيين للتكفل بجنود جيش الاحتلال العائدين من غزة؟

فيديوهات متداولة لجزائريين يحتفلون بتأهل جنوب إفريقيا.. ما سبب الفرحة العارمة؟

فيديوهات متداولة لجزائريين يحتفلون بتأهل جنوب إفريقيا.. ما سبب الفرحة العارمة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد