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إطلاق “الكرسي العلمي مالك بن نبي للدراسات الحضارية”

الشروق أونلاين
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إطلاق “الكرسي العلمي مالك بن نبي للدراسات الحضارية”
ح. م
مالك بن نبي

تم اليوم السبت، 10 ماي، بالجزائر العاصمة إطلاق “الكرسي العلمي مالك بن نبي للدراسات الحضارية” بهدف دراسة ونشر وتسليط الضوء على الفكر الحضاري لهذا المفكر الجزائري من منظور حديث.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، المبادرة جاءت من “مؤسسة آفاق للدراسات والتدريب”، وفي كلمة له خلال الحفل الذي نظم بالمناسبة بمقر المجلس الاسلامي الأعلى أكد رئيس المؤسسة، رضوان توفوتي، أن محور عمل “الكرسي العلمي مالك بن نبي للدراسات الحضارية” يتمثل في دراسة ونشر فكر الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي عبر تنظيم ملتقيات وندوات فكرية بهدف “بعث فكره من منظور حديث وتقديم تحليل علمي ونقدي لمؤلفاته وأفكاره وتطبيقاتها على التحديات المعاصرة”.

معاشرتي لأستاذي العزيز مالك بن نبي

أما رئيس “الكرسي العلمي مالك بن نبي للدراسات الحضارية”، الباحث عمار طالبي، وهو أحد طلبة مالك بن نبي، فأشار الى ان هذه المبادرة التي يؤطرها مجلس علمي يهتم بفكر مالك بن نبي تهدف إلى “استنهاض الوعي في الجزائر وفي العالم الاسلامي”، حسب ذات الوكالة.

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