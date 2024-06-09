-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأربعاء

الشروق أونلاين
  • 95
  • 0
إطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأربعاء
أرشيف
محمد شرفي

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الأحد، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستطلق يوم الأربعاء المقبل.

وقال شرفي للقناة الإذاعية الثالثةللقناة الإذاعية الثالثة:”سأتنقل شخصيا يوم 12 جوان إلى إحدى بلديات العاصمة، أو ولاية من الولايات المجاورة، لإطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية”.

وأوضح المتحدث أن هذه المراجعة الاستثنائية، التي تأتي تحسّبا للانتخابات الرئاسية المسبقةللانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، ستدوم إلى غاية 27 جوان.

وتابع شرفي بالقول إنه قام بالتوقيع على قرار تنصيب لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية، مباشرة بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

مقالات ذات صلة
9 ملايير تجر موثقا إلى السجن

9 ملايير تجر موثقا إلى السجن

بداية مربكة للأدبيين وإجماع على صعوبة العربية!

بداية مربكة للأدبيين وإجماع على صعوبة العربية!

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 جوان 2024

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 جوان 2024

تنبيه جديد: موجة حر شديدة عبر 8 ولايات  

تنبيه جديد: موجة حر شديدة عبر 8 ولايات  

الأفافاس يُرشح يوسف أوشيش للرئاسيات المقبلة

الأفافاس يُرشح يوسف أوشيش للرئاسيات المقبلة

بلاغ تحذيري من عمادة جامع الجزائر

بلاغ تحذيري من عمادة جامع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد