إطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأربعاء

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الأحد، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستطلق يوم الأربعاء المقبل.

وقال شرفي للقناة الإذاعية الثالثةللقناة الإذاعية الثالثة:”سأتنقل شخصيا يوم 12 جوان إلى إحدى بلديات العاصمة، أو ولاية من الولايات المجاورة، لإطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية”.

وأوضح المتحدث أن هذه المراجعة الاستثنائية، التي تأتي تحسّبا للانتخابات الرئاسية المسبقةللانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، ستدوم إلى غاية 27 جوان.

وتابع شرفي بالقول إنه قام بالتوقيع على قرار تنصيب لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية، مباشرة بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.