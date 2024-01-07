إطلاق المرحلة الثانية لإحصاء المؤسسات الإنتاجية في هذا التاريخ

سيتم إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الإقتصادي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية يوم 14 جانفي الجاري، على أن يمتد إلى أواخر السداسي الأول من 2024، حسبما أفاد به، وزير التجارة، الطيب زيتوني.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة، الذي خصص لتقييم أداء إطارات المصالح الخارجية والمركزية، التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، وكذا خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024.

ووفقا لبيان الوزارة، أعلن زيتوني خلال اللقاء عن إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي، مؤكدا على “ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، لأن هذا المشروع سيسلم للحكومة لاعتماده في اتخاذ القرار”.

وأوضح أن انطلاق العملية سيكون يوم الأحد 14 جانفي 2024 على أن تنتهي في جوان 2024، “مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر”، يضيف الوزير.

كما أسدى زيتوني، جملة من التعليمات لإطارات القطاع تتعلق بتموين الأسواق، على رأسها ضرورة الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة إدراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، “قبل نهاية الشهر الجاري”.

وشدد أيضا على ضرورة الانتهاء من وضع الخريطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات واسعة الاستهلاك مع إدراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة, تاجر التجزئة) “قبل 15 فبراير 2024”, وفق المصدر ذاته.

وبغرض الانتهاء كليا من مشكل التذبذبات في كل المنتجات، وجه الوزير بوضع على مستوى كل مدير ولائي سجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسع, مع بيانتاهم المتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.

ومن بين التعليمات التي أسداها زيتوني، المتابعة الميدانية الصارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج), وذلك من خلال تتبع المسار وهياكل السعر من المستورد إلى الجزار.

أما بخصوص تحضيرات شهر رمضان، أسدى الوزير تعليمات بمباشرة العملية فعليا, مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها.

كما أكد على وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوم قبل بداية الشهر الفضيل, وذلك بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة “لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار, قصد ضمان تموين الساكنة”, مع تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.