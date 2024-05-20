إطلاق المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة
تنظم المدرسة العليا للقضاء، مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 طالبا قاضيا لسنة 2024، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل يوم الإثنين.
ويشترط على الراغبين بالمشاركة في المسابقة، للالتحاق بسلك القضاء، توفر الشروط التالية:
- الجنسية الجزائرية،
- بلوغ سنّ 27 سنة على الأقل، و40 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة،
- حيازة شهادة البكالوريا،
- حيازة شهادة الماستر في الحقوق،
- إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق،
- وأن لا يكون قد سبق للمترشح أن استقال من المدرسة أو طرد منها.