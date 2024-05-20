إطلاق المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

تنظم المدرسة العليا للقضاء، مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 طالبا قاضيا لسنة 2024، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل يوم الإثنين.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في المسابقة، للالتحاق بسلك القضاء، توفر الشروط التالية: