-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

الشروق أونلاين
  • 27
  • 0
إطلاق المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة
ح.م
دفعة سابقة في المدرسة الوطنية للقضاء

تنظم المدرسة العليا للقضاء، مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 طالبا قاضيا لسنة 2024، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل يوم الإثنين.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في المسابقة، للالتحاق بسلك القضاء، توفر الشروط التالية:

  • الجنسية الجزائرية،
  • بلوغ سنّ 27 سنة على الأقل، و40 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة،
  • حيازة شهادة البكالوريا،
  • حيازة شهادة الماستر في الحقوق،
  • إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
  • الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء،
  • التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق،
  • وأن لا يكون قد سبق للمترشح أن استقال من المدرسة أو طرد منها.
مقالات ذات صلة
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 9 ولايات

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 9 ولايات

الرئيس تبون يُشرف على الاحتفال باليوم الوطني للطالب

الرئيس تبون يُشرف على الاحتفال باليوم الوطني للطالب

“طابع بريدي جديد” لتخليد ثالث إحصاء عام للفلاحة في الجزائر

“طابع بريدي جديد” لتخليد ثالث إحصاء عام للفلاحة في الجزائر

حمزاوي: الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لمزيد من الإنجازات

حمزاوي: الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لمزيد من الإنجازات

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية

بعثة استعلامية لمصنعي السيارات والشاحنات المتوقفين في باتنة

بعثة استعلامية لمصنعي السيارات والشاحنات المتوقفين في باتنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد