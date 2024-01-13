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إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمديرية العامة للضرائب

الشروق أونلاين
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إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد للاتصال والتبادل، الذي يضمن للمستخدمين الوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية.

وقالت المديرية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن موقعها https://mfdgi.gov.dz يدخل ضمن مساعي المديرية العامة للضرائب الهادفة إلى وضع المكلفين بالضريبة والمواطنين في محور اهتماماتها، وتقديم معلومات وخدمات تتكيف مع انشغالات المستخدمين.

ودعت المديرية العامة للضرائب كافة المستخدمين لاكتشاف مختلف الخدمات الرقمية المقدمة بالإضافة الى الفقرات الجديدة الخاصة بالجباية.

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