أشرف عميد جامع الجزائر محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، على إطلاق الموقع الإلكتروني لجامع الجزائر رسميا.

وتم ذلك، السبت، خلال فعاليات ندوة علمية نظمتها مديرية الإعلام بجامع الجزائر، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة، تناولت موضوع: “الاختلالات الأخلاقية في مجال الإعلام ووسائل الوقاية منها”.

وتم وضع الموقع الإلكتروني،eldjamaa.dz، تحت تصرف مرتادي الشبكة العنكبوتية، وهو بمثابة الواجهة الرقمية للتعريف بالجامع، ومنبر لإيصال رسالته.

وسيكون موقع الجامع نافذة للتواصل مع الزوار، من مختلف أنحاء العالم، ومنصّة تُقدم معلومات شاملة عن تاريخ الجامع وتصميمه وخصائصه المعمارية الفريدة من نوعها؛ فضلا عن الأنشطة والفعاليات التي يحتضنها.

وصُمّم هذا الموقع الإلكتروني، لكي يكون مصدرا يوفر المعلومات التي يبحث عنها الزّوار والمهتمون بهذا الصّرح الشّامخ، ومنبرا تفاعليا يسمح بالتواصل معه بكافة هياكله ومرافقه وعلى رأسها عمادة الجامع.

الواجهة الإلكترونية الجديدة يأمل من خلالها القائمون على مديرية الاعلام أن تكون مساحة للإجابة عن مختلف استفسارات الزوار بشأن الجامع، كما ستوفر مستقبلا، خدمات رقمية متطورة لمواكبة مختلف فعالياته ومشاريعه.