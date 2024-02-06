إطلاق الموقع الرسمي لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي تحتضنها الجزائر بداية من 29 فيفري الجاري.

وجرت مراسم الإطلاق الرسمي للموقع، بحضور وزراء الطاقة والبريد والاتصال. إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالاتصال، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

“ويهدف هذا الموقع، الذي يمكن الولوج إليه عبر العنوان (https://algeria7thgecfsummit.dz )، إلى توفير فضاء معلوماتي حول هذا الحدث العالمي الهام في مجال الغاز”، يقول البيان.

“ويسمح الموقع بالاطلاع على المستجدات الراهنة في هذا المجال. حيث يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالتحضيرات لهذه القمة، بالإضافة إلى معلومات تقنية وعلمية في مجال الغاز”.

وتُعقد القمة بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.