إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء وهذه مميزاتها

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الثلاثاء، على مراسم إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء على مستوى المركز العائلي لبن عكنون.

وفي كلمة له خلال إشرافه على العملية، قال بن طالب إن إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء الإلكترونية يأتي ضمن مسار عصرنة المنظومة ورقمنتها.

وعن مميزات هذه النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء فهي تتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق.

كما تتميز البطاقة بطاقة استيعاب أوسع، حيث تتضمن آخر 40 وصفة إلكترونية موصوفة وآخر 400 دواء مسلم.

بطاقة الشفاء 2 تتضمن كذلك 12538 صيدلية متعاقدة و3827 طبيبا معالجا متعاقدا و682 صانع نظارات طبية.

ومن بين خصائص البطاقة الجديدة احتوائها على 36 عيادة للجراحة القلبية و222 مركزا لتصفية الدم و119 عيادة توليد و344 متعامل للنقل الصحي.

وفي شهر جوان، كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن الإطلاق التدريجي لبطاقة الشفاء 2 التي ستزود بنظام لمراقبة الأدوية المقتنات من قبل المريض.

وأوضحت النقابة، أن البطاقة الجديدة ستزود بنظام معلوماتي موحد بين الصيدليات يسمح بترشيد استهلاك الأدوية من قبل المريض وكذا كبح نشاط تزوير الوصفات الطبية.