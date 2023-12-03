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اقتصاد

إطلاق النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” رسميا

الشروق أونلاين
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إطلاق النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” رسميا

أطلقت المديرية العامة للضرائب، النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” رسميا على مستوى مراكز الضرائب بعدة ولايات.

وأفاد بيان للمديرية أن العملية تمت على مستوى مراكز: العلمة(سطيف) وتيزي وزو، والمراكز الجوارية للضرائب بالبليدة، بئر العاتر (تبسة)، ببوحجار (الطارف)، سوق اهراس، الحروش (سكيكدة).

وأوضحت المديرية أن الحصول على تفاصيل عن الخدمات الرقمية المقدمة وكيفية الانخراط في نظام “جبايتك” عبر الرابط التالي:

https://mfdgi.gov.dz/portailpublic

تجدر الإشارة بأن هذا النظام يندرج في إطار رقمنة مصالح الضرائب ويساهم في تسهيل عمل الإدارة الضريبية من خلال انشاء قاعدة بيانات رقمية لكافة المعطيات وكذا تسهيل نظام المعلومات الوطني الذي يسعى للانتقال من التسيير الورقي الى التسيير الرقمي للملفات الضريبية بما يسمح بتحسين الخدمة العمومية وتسهيل الاجراءات الإدارية للمرتفقين لاسيما تجنيبهم عناء التنقل الى المراكز الضريبية .

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