إطلاق النظام المعلوماتي “جبايتك” في 14 مركزًا للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن دخول النظام المعلوماتي الجديد “جبايتك” حيز الخدمة على مستوى 14 مركزًا ومركزًا جواريًا للضرائب بعدة ولايات، وذلك في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الجبائية.

وحسب بيان المديرية، شملت العملية مراكز الضرائب في الخروب (قسنطينة) والمدية، إضافة إلى مراكز جوارية في رأس الماء (سيدي بلعباس)، حمام بوحجر (عين تموشنت)، خراطة (بجاية)، بريكة (باتنة)، الأغواط، تمالوس (سكيكدة)، الدبيلة (الوادي)، برج بوعريريج، غرداية، عين الباي (قسنطينة)، فضلاً عن متليلي، بونورة والقرارة (غرداية).

ويهدف النظام الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الجبائية، من خلال تمكين المكلفين من إنجاز معاملاتهم عن بعد بدقة وسهولة، بما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتطوير الأداء الجبائي وتعزيز مبادرات الرقمنة الشاملة.