أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد على إطلاق برنامج تكوين الطلبة أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة.

وقال وليد، السبت، في كلمته خلال إطلاق برنامج تكوين الطلبة أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة أن البرنامج التكويني يتكون من 3 محاور المحور الأول يتعلم فيه الطالب أساسيات المقاولة وتسيير مشروعه والمرحلة الثانية يتعلم كيفية إنشاء شركة والتعامل مع الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث هو محور جديد يجمع بين المقاول والطالب لتعرف على تجربة المقاولين في الميدان.

كما أشار الوزير إلى أن البرنامج تمت صياغته من طرف خبراء عالميين وبمستوى عالي.

وأكد وزير اقتصاد المعرفة أن الهدف من التكوين هو بتحسيس الطلبة بأهمية المقاولاتية التي كانت تعرف سابقا عزروف الطلبة وإعطاء الفرصة للطلبة من أحل الولوج إلى الحياة العملية

وقال وليد أن مصالحه قامت بحملات تحسيسية لفائدة 700 ألف طالب تخص المقاولاتية عبر الولايات، ومبادرات أخرى لتبسيط مفاهيم المقاولاتية عبر انشاء منصات ودليل للمقاول للإجابة على تساؤلات الطلبة.