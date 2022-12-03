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أكدت التزام الدولة بدعم السينما.. مولوجي:

إطلاق برنامج دعم الأعمال وآليات جديدة مطلع 2023

زهية منصر
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إطلاق برنامج دعم الأعمال وآليات جديدة مطلع 2023
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وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أن الوزارة بصدد الإعداد لإستراتيجية لقطاع السينما من خلال “برنامج فعال وآليات مدروسة لسنة 2023 “.
وأضافت مولوجي على هامش إشرافها على افتتاح الطبعة 11 من مهرجان الجزائر للسينما أن الدولة من خلال وزارة الثقافة ملتزمة” برفع مستوى الفن السابع إلى مرتبة “أعلى” تواكب التحولات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال”.
كما ذكرت وزيرة القطاع بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتطوير الصناعة السينمائية و”دعم” السينما التي “تساهم، في الحفاظ على الذاكرة الوطنية والهوية الجزائرية”.
وفي سياق الآليات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لدعم السينما قالت مولوجي إن برنامج دعم الأعمال والمشاريع السينمائية على اختلاف أنواعها سيعود حيث تسعى الوزارة من خلال برامج الدعم والمرافقة للمشاريع السينمائية إلى إعادة الفن السابغ بالجزائر إلى الواجهة وطنيا ودوليا.

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