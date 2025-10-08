إطلاق برنامج لإنشاء 300 مؤسسة مصغرة في هذا المجال

بالشراكة بين مجمع "كوندور" ووكالة "ناسدا"

كُللت زيارة العمل التي قادتها وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) بلال عشاشة إلى ولاية برج بوعريريج، بالإعلان عن إطلاق برنامج لإنشاء 300 مؤسسة مصغرة في مجال صيانة أجهزة التبريد والأجهزة الكهرومنزلية.

ويأتي تمويل ومرافقة البرنامج من مجمع كوندور وبالتنسيق مع وكالة ناسدا، في خطوة تعكس نجاح الشراكة بين القطاعين التكويني والاقتصادي، ودعم جهود الدولة في تعزيز المقاولاتية وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة الوفد الوزاري إلى أكاديمية مجمع كوندور بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج، التي تُعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، حيث تم استعراض نماذج ناجحة للشراكة في مجال التكوين والتشغيل.

وشملت الزيارة أيضًا عدة محطات هامة، أبرزها مركز الامتياز للتكوين والتعليم المهنيين برأس الوادي، حيث اطلع الوفد على ورشات التكوين في مجالات التبريد والتكييف والصناعة الكهرومنزلية، إضافة إلى زيارة مركز تطوير المقاولاتية (CDE) الذي يقدم برامج موجهة للشباب حاملي المشاريع لتمكينهم من المهارات العملية اللازمة لتجسيد أفكارهم ميدانيًا وتعزيز تفاعلهم مع الفاعلين الاقتصاديين.

كما وقف الوفد الوزاري على واقع المنطقة الصناعية بلعيد عبد السلام، واطلع على الجهود المبذولة لتوفير اليد العاملة المؤهلة ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني.

وتبرز هذه الزيارة الدور المحوري الذي تؤديه وكالة ناسدا في تعزيز التكامل بين التكوين والمقاولاتية، وترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات اقتصادية وطنية كبرى، تترجم التزام الدولة بدعم المشاريع الناشئة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والتشغيل الذاتي.