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الجزائر

إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بآلية الدفع بعدم الدستورية

الشروق أونلاين
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إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بآلية الدفع بعدم الدستورية

أشرف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع تصفح كل ما يخص هذا المجال.

وتم إطلاق هذه البوابة على هامش افتتاح أشغال الورشة حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”, المنظم من قبل المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بلحاج أن البوابة “تتيح للجميع تصفح كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة”.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، وعيا منها –مثلما أضاف– بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم المكفولة دستوريا وتمكينهم من ممارستها.

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