إطلاق بوابة إلكترونية للسوق المالية في الجزائر

أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة “كوسوب”، بوابة الكترونية ونافذة موحدة للسوق المالي في الجزائر، بهدف تطوير بيئة السوق المالي.

وتم إطلاق البوابة اليوم السبت، 23 نوفمبر، بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري، المنظم من قبل اللجنة برعاية وزير المالية، لعزيز فايد، تحت شعار “آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال السوق المالي”.

رئيس “كوسوب”، يوسف بوزنادة، أوضح خلال كلمة له بالمناسبة، أن البوابة الإلكترونية للسوق المالي ستسمح للراغبين في ممارسة مهن السوق والشركات الراغبة في الإدراج في البورصة بتقديم طلباتهم بشكل رقمي، وهو الأمر الذي سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل “كوسوب”.

البوابة، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ستتيح للمستثمرين الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط السوق المالي، من خلال التعاون المستقبلي مع شركة تسيير بورصة القيم، حسبما أعلن عنه بوزنادة.

المنصة التي تأتي في إطار تجسيد التحول الرقمي الشامل، تجمع فاعلين أساسيين في السوق المالي في الجزائر، من “كوسوب”، شركة تسيير بورصة القيم، القرض الشعبي الجزائري، شركة الجزائر للتسوية، شركة “تال ماركت” و”انفست ماركت”، اضافة الى مؤسسة “غرانت تونتون” بصفتها مؤسسة مقيمة للشركات الراغبة في دخول البورصة، والذين وقعوا اتفاقية لهذا الغرض.