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إطلاق بوابة رقمية جديدة للخدمات الحكومية والإدارية في الجزائر

الشروق أونلاين
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إطلاق بوابة رقمية جديدة للخدمات الحكومية والإدارية في الجزائر
ح.م
بوابة جديدة للخدمات الإدارية في الجزائر

أطلقت وزارة الرقمنة والإحصائيات بوابة رقمية حكومية جديدة للخدمات العمومية (Bawabatic)، لتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الإدارية.

وتم تصنيف الخدمات والإجراءات المتاحة على البوابة الجديدة، حسب فئة المستخدمين، إلى مواطنين، ومتعاملين، وجمعيات.

كما تقسّم خدمات البوابة الحكومية حسب المواضيع، على غرار الصحة، النقل، الحالة المدنية، السياحة، الشؤون الدينية، وغيرها.

ومن بين الإجراءات الإدارية التي توفّر البوابة معلومات عنها، وروابط للولوج إليها عبر الخط:

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