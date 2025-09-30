إطلاق تحدي وطني لتمويل أفضل النماذج الأولية للمؤسسات الناشئة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بتيزي وزو، عن إطلاق التحدي الوطني “بروتو ماركت”، والذي يهدف إلى تمويل أفضل النماذج الأولية لمشاريع المؤسسات الناشئة، والمفتوحة إلى غاية 6 أكتوبر المقبل.

وخلال زيارة عمل قادته إلى القطب الجامعي “مولود معمري” بتيزي وزو، أفاد بداري أن هذا التحدي يرمي إلى تحويل الأفكار المبتكرة للجامعيين إلى نماذج أولية قابلة للتسويق، ومن ثم إلى مؤسسات ناشئة.

وجدد بداري التأكيد على أن الجامعة أضحت اليوم محركا أساسيا لخلق الثروة وترقية روح المقاولاتية، مبرزا أن هذا التحدي يندرج في إطار الهدف الوطني الذي يتماشى مع التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، القاضي بإنشاء 20.000 مؤسسة ناشئة في آفاق 2029.

ويستهدف التحدي الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي الحاصلين على وسم “مشروع مبتكر”، فيما يوفر للفائزين مرافقة مالية مباشرة لتطوير النموذج الأولي إلى غاية تسويقه، حيث أكد الوزير أن التمويل قد يبلغ 1 مليون إلى 2 مليون دج، وسيتكفل به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.