إطلاق تصدير منتجات جزائرية نحو كندا وليبيا وتونس

ضمن حركية تنويع الصادرات

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس السبت، على إعطاء إشارة انطلاق تصدير شحنة من المنتجات المصنعة محليًا نحو كندا وليبيا وتونس، في إطار دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

وتشمل العملية شحنة من منتجات الخزف موجهة إلى الأسواق الكندية والسنغالية والفرنسية، إلى جانب شحنة أخرى من قطع غيار السيارات موجهة إلى تونس وليبيا، ما يعكس تنوع العرض الوطني وقدرته على تلبية متطلبات أسواق مختلفة.

وجرت مراسم الإطلاق بحضور والي تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، إلى جانب سفراء عدد من الدول، ومسؤولين ومنتخبين محليين، حيث نوه الوزير بـ“القفزة النوعية” التي حققها الإنتاج الوطني، والتي سمحت له باختراق الأسواق الدولية بفضل جودته وقدرته التنافسية.

وجدد رزيق التأكيد على التزام الدولة بدعم ومرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير قدراتها التصديرية وتعزيز تموقع المنتجات الوطنية في الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الديناميكية تندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات ودعم ولوج المؤسسات الصناعية للأسواق الخارجية.

كما ذكّر الوزير بأنه أشرف في وقت سابق من اليوم على إطلاق عملية واسعة لتصدير المنتجات المحلية نحو 19 دولة انطلاقًا من 13 ولاية، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستتبعها عمليات مماثلة خلال الفترة المقبلة، في سياق تعزيز الحركية الاقتصادية وترقية الصادرات الوطنية.