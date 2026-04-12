اقتصاد
ضمن حركية تنويع الصادرات

إطلاق تصدير منتجات جزائرية نحو كندا وليبيا وتونس

ح.م
جانب من المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو كندا

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس السبت، على إعطاء إشارة انطلاق تصدير شحنة من المنتجات المصنعة محليًا نحو كندا وليبيا وتونس، في إطار دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

وتشمل العملية شحنة من منتجات الخزف موجهة إلى الأسواق الكندية والسنغالية والفرنسية، إلى جانب شحنة أخرى من قطع غيار السيارات موجهة إلى تونس وليبيا، ما يعكس تنوع العرض الوطني وقدرته على تلبية متطلبات أسواق مختلفة.

وجرت مراسم الإطلاق بحضور والي تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، إلى جانب سفراء عدد من الدول، ومسؤولين ومنتخبين محليين، حيث نوه الوزير بـ“القفزة النوعية” التي حققها الإنتاج الوطني، والتي سمحت له باختراق الأسواق الدولية بفضل جودته وقدرته التنافسية.

وجدد رزيق التأكيد على التزام الدولة بدعم ومرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير قدراتها التصديرية وتعزيز تموقع المنتجات الوطنية في الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الديناميكية تندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات ودعم ولوج المؤسسات الصناعية للأسواق الخارجية.

كما ذكّر الوزير بأنه أشرف في وقت سابق من اليوم على إطلاق عملية واسعة لتصدير المنتجات المحلية نحو 19 دولة انطلاقًا من 13 ولاية، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستتبعها عمليات مماثلة خلال الفترة المقبلة، في سياق تعزيز الحركية الاقتصادية وترقية الصادرات الوطنية.

مقالات ذات صلة
البنك الدولي يرفع توقعاته حول نموّ الاقتصاد الجزائري في 2026

البنك الدولي يرفع توقعاته حول نموّ الاقتصاد الجزائري في 2026

بحصة تفوق 30%.. الجزائر ثاني ممون لإسبانيا بالغاز خلال مارس

بحصة تفوق 30%.. الجزائر ثاني ممون لإسبانيا بالغاز خلال مارس

إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بورقلة لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم سلاسل الإنتاج

إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بورقلة لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم سلاسل الإنتاج

12 ألف منصب شغل مرتقبة من مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر

12 ألف منصب شغل مرتقبة من مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر

استثمارات دون نقل المصانع و“منتجات نصف مصنّعة”.. تفاصيل الشراكة الجديدة مع إسبانيا!

استثمارات دون نقل المصانع و“منتجات نصف مصنّعة”.. تفاصيل الشراكة الجديدة مع إسبانيا!

إطلاق أكبر عملية تصدير جزائرية نحو 19 دولة أجنبية

إطلاق أكبر عملية تصدير جزائرية نحو 19 دولة أجنبية

