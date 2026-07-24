إطلاق جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة في طبعتها الأولى، لأصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة المتميزة، وكذا المؤسسات المتسارعة الواعدة.

وأفادت الوزارة أن الجائزة تشمل ثلاث فئات كل واحدة تكافؤ بجائزة مالية معتبرة.

فتتمثل الفئة الأول في أفضل مؤسسة متسارعة (Scale-up label) وتبلغ قيمة الجائزة 300 مليون سنتيم، أما الفئة الثانية فهي أفضل مؤسسة ناشئة (Start-up label) وتكافأ بجائزة قيمتها 200 مليون سنتيم، فيما ستتم مكافأة أفضل مشروع مبتكر (Innovative Project label) بجائزة قيمتها 100 مليون سنتيم

وافتتح باب الترشح يوم أمس الخميس 23 جويلية، ليستمر إلى غاية 23 أوت 2026، ويجري تقييم المتنافسين من طرف لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء في التكنولوجيا والابتكار من داخل وخارج الوطن.

ويتم الترشح يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض والتي توفر كل المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة، معايير التقييم، ومختلف تفاصيل المنافسة لنيل هذه الجائزة.