أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطلاق حاضنة أعمال للوكالة الفضائية الجزائرية على مستوى القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فعلى هامش زيارة قام بها اليوم الخميس، 15 فيفري، إلى القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، مرفوقا بالمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق، أعلن الوزير عن إطلاق الحاضنة والتي تهدف حسب نفس المصدر إلى التقريب بين الطلبة وإطارات الوكالة.

وقال بداري أن إطلاق هذه الحاضنة “يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، مؤخرا، لاجتماع تقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية وما تقرر بشأن تزويدها برصد الإمكانيات المالية والبشرية المكونة في اختصاصات عالية ودقيقة من خريجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وفق نظرة استشرافية تمتد إلى غاية 2040”.

أما المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق، فأكد انفتاح الوكالة على “التعاون مع الطلبة ووضع خبرات إطاراتها تحت تصرف هذه الفئة بغية المساهمة في تطوير الوكالة”، كما أشار أوصديق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء، إلى أن البرنامج المستقبلي للوكالة يقوم على “تطوير أنظمتها وتوسيع مراكزها بشكل يتيح لها تحكما أكبر في مجال الفضاء”.