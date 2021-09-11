إطلاق حملة “خليه يربي الريش”

كسر أسعار الدجاج

أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، حملة وطنية لمقاطعة شراء الدجاج، بعدما وصل سعره لحدود 500 دج للكلغ، وحملت الحملة شعار “خليه يربي الريش”.. وحثت المنظمة المواطنين للاستعداد للحملة ومساندتها، لعلها تساهم في خفض أسعار اللحوم البيضاء.

وتفاوتت آراء المواطنين بشأن حملة المقاطعة، فكثيرون رحبوا بها، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لكسر الأسعار في الجزائر، خاصة وأنّ اللحوم البيضاء، تعتبر مواد استهلاكية سريعة التلف، ولا يمكن إبقاؤها في المحل لأكثر من يوم أو يومين، فيما تساءل آخرون، عن عدد السلع والمنتجات التي تستحق المقاطعة لغلاء أسعارها وتجاوزها الحد المعقول بعدما زادت أسعارها جميعا، متسائلين “احترنا ماذا نقاطع وماذا نستهلك؟ فظاهرة غلاء الأسعار بين الفترة والأخرى صارت عادة في الجزائر”.

ويتخوف المقاطعون، على حد تعبيرهم، من سلوك البقية، والذين يحلو لهم الشراء والتزاحم كلما ارتفعت الأثمان، وهم المتسببون دوما في كسر حملات المقاطعة، حيث يلجأون لسياسة شراء كمية أكبر وتخزينها لوقت الأزمة !!.

وفي الجهة المقابلة، ندّد المربون والفلاحون، بإطلاق حملة المقاطعة، معتبرين أن الإشكال في الموضوع، هو ارتفاع أسعار الأعلاف والصيصان وأدوية الدجاج، و”من غير العادل أن يتحمّل الفلاح خسارة، لا دخل له فيها “.