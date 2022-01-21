إطلاق حملة رابعة للتطعيم بالمدارس!

وزارة التربية تسابق الزمن لاحتواء الوباء

قررت وزارة التربية الوطنية حملة رابعة للتلقيح على مستوى كافة المؤسسات التربوية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ابتداء من الأحد 23 جانفي إلى غاية 27 منه، لرفع وتيرة التطعيم ومحاولة تحقيق “مناعة جماعية”.

وأوضحت الوزارة الوصية في بيان متمم ومكمل لبيان مصالح رئاسة الجمهورية، المتضمن تعليق الدراسة لمدة 10 أيام من تاريخ الـ20 جانفي إلى غاية الـ29 منه، بأنه تطبيقا لمخرجات اجتماع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، وبعد الاطلاع على الوضعية الوبائية وكذا الإحصائيات المسجلة في الآونة الأخيرة ميدانيا على مستوى مدارس الوطن، فقد تقرر مواصلة العمل خلال مدة تعليق الدراسة بالنسبة للأساتذة والطواقم الإدارية والعمال، من خلال إنجاز مختلف الأعمال المبرمجة، خاصة ما تعلق بالأعمال الإدارية والمالية وكذا كل العمليات الأخرى كالتكوين والترسيم للرتب الإدارية، مع التأكيد على الاحترام الصارم للبروتوكول الوقائي الصحي في مختلف مراحله.

فرض حضور الأساتذة والإداريين والعمال خلال فترة التعليق

وأعلنت الوزارة الوصية في ذات البيان إطلاق الحملة الرابعة للتطعيم على مستوى كل المؤسسات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ابتداء من الأحد 23 جانفي إلى غاية 27 من نفس الشهر، فيما حثت الأولياء ودعتهم بإلحاح إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحرص على إبقاء التلاميذ للمراجعة في المنزل، والتأكيد على تجنيبهم وإبعادهم عن أماكن الزحام والاكتظاظ وعدم الاحتكاك بالآخرين، حتى نبلغ الهدف المنشود من هذا التعليق للدراسة لمدة 10 أيام.

وأكدت الوصاية على الطابع الضروري الملح للتلقيح، فيما دعت جميع مستخدميها وفي مقدمتهم الأساتذة والأستاذات، لهبة جماعية نحو أخذ اللقاح ضمانا لسلامتهم وسلامة أبنائهم التلاميذ الذين هم أمانة في ذمة الجميع.