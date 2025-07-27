إطلاق حملة لمكافحة الاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات

أطلقت ولاية الجزائر، اليوم الأحد، حملة توعوية لمكافحة ظاهرة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات، والتي أصبحت تشكل مصدر إزعاج كبير للمواطنين وسببًا رئيسيًا في عرقلة حركة السير داخل الأحياء والمرافق العمومية.

وأكدت الولاية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الممارسات تُعد تعديًا صارخًا على حقوق الآخرين، داعية المواطنين إلى احترام القانون بعدم احتلال المواقف دون حق أو استخدامها لأغراض شخصية، كما حثّت على التعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي مخالف عبر مختلف القنوات المخصصة، وكذا الالتزام بالأخلاقيات المجتمعية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين في استخدام المرافق العامة.

وتحت وسم #حملة_للقضاء_على_ظاهرة_الاستغلال_غير_الشرعي_لمواقف_السيارات، شددت الولاية على أن الانضباط والاحترام المتبادل ركيزتان أساسيتان لبناء مجتمع متحضر، مؤكدة أن التنظيم الحضري لا يمكن تحقيقه دون تعاون جميع أفراد المجتمع.

وذكّرت الولاية أن الاستغلال غير الشرعي لحظائر ركن المركبات وأجزاء الطريق كمواقف بمقابل، يعاقب عليه القانون الجزائري بموجب المادة 386 مكرر من قانون العقوبات، باعتباره مساسًا صارخًا بالنظام العام، وتعدٍ على حقوق المواطنين في الانتفاع بالفضاء العمومي.