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الجزائر

إطلاق حملة وطنية للتبليغ عن بائعي الخبز بـ 15 دينارا

الشروق أونلاين
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إطلاق حملة وطنية للتبليغ عن بائعي الخبز بـ 15 دينارا

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الخميس، عن اطلاق حملة وطنية للتبليغ عن المخبزات التي تبيع الخبز العادي بـ 15 دينار.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هناك اصداء تصلها حول اتفاق الخبازين على رفع أسعار الخبز العادي الى 15دج، وهو ما أكدت أنه  أمر غير قانوني ومرفوض.

واعتبرت المنظمة أن هذه العملية تعد “فرض للأمر الواقع على المستهلك البسيط مع التعدي على القانون الذي يحدد أسعار الخبز المدعم ووزنه”.

وعليه دعت الجهة ذاتها كل مواطن يلاحظ مثل هذه السلوكات إلى ارسال عبر بريد الصفحة الاسم واللقب ورقم الهاتف وعنوان المخبزة بالضبط.

وأشارت إلى أنه سيتم جمع الشكاوي حسب المناطق وارسالها إلى مديرية التجارة المختصة اقليميا في نهاية كل يوم.

كما طلبت من كل شخص بلغ على العملية ولم يتم التدخل على مستوى المخبزة المعنية أن يعاود  الإبلاغ بعد 48 ساعة.

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التعليقات
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  • حقيقة قد تغضب لكنها حقيقة

    نطالب بالرفع الكلي للدعم على الخبز ليتوقف الجزائريين على شرائه ب 10 خبزات ليس للاستهلاك طبعا بل للتبذير وملأ القمامات به علما أن الجزائريين هم أكبر الشعوب استهلاكا وتبذيرا للخبز في العالم بأسره .

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  • خليفة

    نعم يجب ان يتجند الجميع لمحاربة الغش و التجار الجشعين ،الذين يريدون فرض منطقهم الخبيث من خلال الزيادة في اسعار مادة مدعمة من طرف الدولة لصالح المستهلك المغلوب على امره.

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