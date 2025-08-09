إطلاق حملة وطنية للتكوين في الإسعافات الأولية

أطلق الهلال الاحمر الجزائري حملة وطنية، للتكوين في الإسعافات الأولية موجهة لكل مواطن راغب في اكتساب المهارات الأساسية في هذا المجال، بغية المساهمة في إنقاذ الأرواح والتقليل من الخسائر عند وقوع الحوادث لاسيما تلك المرتبطة بفصل الصيف.

وأكدت المكلفة بالإعلام بالهلال الأحمر الجزائري، هناء بطيب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المبادرة، التي انطلقت نهاية شهر جويلية المنصرم تحت شعار “مسعف في كل بيت”، تندرج في إطار الجهود الرامية إلى “ترسيخ ثقافة الإسعاف الأولي” داخل المجتمع وتمكين كل مواطن من “اكتساب المعارف الضرورية التي تساعد في إنقاذ الأرواح وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية التدخل السريع خلال وقوع الحوادث سواء داخل المنزل أو خارجه”.

وأوضحت بطيب في هذا السياق، أنه تم اختيار شهري جويلية وأوت تحديدا لإطلاق هذه الحملة بالنظر إلى “ارتباط فصل الصيف بوقوع عديد الحوادث والأخطار , على غرار حرائق الغابات، الغرق والتسممات الغذائية”.

وأبرزت أنه سيتم بالمناسبة “تقديم الدروس والإرشادات الأساسية” التي تساعد المواطن العادي على “التدخل في اللحظات الأولى لوقوع أي حادث بطريقة فعالة وسهلة”.

وتشمل حملة التكوين هذه “دروسا نظرية وتطبيقية و معلومات أساسية متعلقة على وجه الخصوص بالنصائح التي ينبغي على المواطن اتباعها خلال وقوع أي حادث كالإسعاف النفسي الأولي، والتعامل في حالات النزيف والوعكات”.

كما أشارت بطيب إلى أن اللجان الولائية للهلال الأحمر الجزائري عبر كافة ولايات الوطن مجندة لاستقبال المواطنين الراغبين في المشاركة في هذه المبادرة، مسجلة بالمناسبة “الاقبال الكبير” الذي تعرفه الحملة منذ انطلاقها.

وأوضحت ذات المسؤولة أن هذه الدورات التكوينية ستتوج بحصول المشاركين فيها على “شهادات في الإسعافات الأولية”، مبرزة أن الرهان الحالي بالنسبة للهلال الأحمر الجزائري يتمثل في “انخراط أكبر عدد من المواطنات والمواطنين وفواعل المجتمع المدني في هذه المبادرة”.