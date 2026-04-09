-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفائدة الطلبة الدوليين

الشروق أونلاين
  • 52
  • 0
إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفائدة الطلبة الدوليين

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إطلاق خدمة الدفع عن بعد لفائدة الطلبة الدوليين ضمن مشروع “أدرس_بالجزائر”، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله.

وجاء في بيان للوزراة أنه “يمكن لأي طالب دولي بنقرة واحدة وبثواني أن يسدد رسوم ملفه وتسجيله بكل أمان وشفافية، وتعد هذه العملية لبنة أخرى في مسار رقمنة وعصرنة الجامعة الجزائرية”.

وحضر إطلاق الخدمة إلى جانب وزير التعليم العالي كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله، وممثل الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، والطلبة الدوليين المسجلين بالمؤسسات الجامعية الجزائرية في السنة الأولى من تنفيذ برنامج “أدرس_بالجزائر، من 48 جنسية مختلفة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد