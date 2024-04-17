إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لزبائن “الترامواي”

أطلقت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام” موقعها الإلكتروني الجديد الذي صُمّم خصيصاً لتلبية احتياجات زبائنها.

وجاء في بيان للمؤسسة المذكورة، أنّ الموقع الجديد الذي طوّرته فرق سيترام المتخصصة، يهدف إلى توفير تجربة استثنائية للعملاء قبل رحلاتهم على متن الترامواي.

ويتيح هذا الموقع الجديد للعملاء، الاستفادة من فضاء شخصي حيث يمكنهم بسهولة من شراء أو إعادة تعبئة اشتراكاتهم بفضل خدمة الدفع الالكتروني، وتتبّع استهلاكهم وتقديم الشكاوى والاقتراحات.

وأعلنت الشركة، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر العاصمة، مع التوسّع لتشمل جميع الولايات التي تتواجد فيها شركة سيترام في المستقبل القريب.

وبحسب البيان، تعكس هذه المبادرة “الالتزام المستمر بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الزبائن”، و”خطوة هامة في تحقيق أهداف الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير تجربة سفر استثنائية، بحيث يسلّط الموقع الضوء على الخدمات التي تقدمها سيترام، لا سيما الخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي تطلعات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

وبحسب إدارة “سيترام”، يمكن للمواطنين الاطلاع على الخدمات والخطط والبرامج والأخبار المتعلقة بها وبخطوط الترامواي وحركة السير في الوقت الآني.