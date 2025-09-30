إطلاق خدمة “بورصة الشراكة” لربط المستثمرين بالمشاريع

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “AAPI”، الثلاثاء، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تحمل عنوان “بورصة الشراكة”، متاحة عبر موقعها الرسمي.

وتشكل المنصة فضاءً تفاعلياً يهدف إلى ربط المستثمرين بحاملي المشاريع الجزائريين والأجانب، بما يسمح بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وتعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعمل تحت وصاية الوزير الأول.

وتضطلع الوكالة بدور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال مجموعة واسعة من المهام والوظائف الاستراتيجية.

وتعمل الوكالة على ترقية وتثمين الاستثمار داخل الجزائر وخارجها بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، مع ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر وتسجيل ومعالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى مرافقة المستثمرين في استكمال مختلف الإجراءات وتسيير المزايا الممنوحة للمشاريع.

وفي مجال الإعلام، توفر الوكالة خدمات الاستقبال والإعلام، وتجمع وتنشر الوثائق والمعطيات المرتبطة بالاستثمار، كما تضع أنظمة معلوماتية متطورة وقواعد بيانات حول فرص الأعمال والعقار الموجه للاستثمار، مما يضمن للمستثمرين الاطلاع على جميع المعلومات الضرورية.

أما في جانب التسهيل، فتتولى الوكالة تسيير المنصة الرقمية للمستثمر وتقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينه، إلى جانب تقديم المعطيات المرتبطة بفرص الاستثمار، الحوافز، والمزايا، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق الجزائرية.

كما تساهم في ترقية الاستثمار من خلال المبادرة بأنشطة ترويجية داخل الجزائر وخارجها، وإعداد مخططات وطنية ومحلية لترقية الاستثمار، إلى جانب إقامة شراكات مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطوير علاقات تعاون تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.

وتولي الوكالة أهمية لمرافقة المستثمرين عبر خدمات التوجيه والاستشارة، مع اللجوء للخبرة الخارجية عند الحاجة، فضلاً عن مرافقتهم لدى الإدارات الأخرى لتبسيط الإجراءات وضمان سلاسة المعاملات.

وفي مجال تسيير الامتيازات، تسهر الوكالة على إعداد وتعديل شهادات تسجيل الاستثمارات، تحديد المشاريع المهيكلة وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها، التأشير على قوائم السلع والخدمات المؤهلة للاستفادة من المزايا، وإصدار قرارات سحب الامتيازات عند الضرورة.

أما على مستوى المتابعة، فتعتمد الوكالة آليات رصد دقيقة للتحقق من احترام المستثمرين لالتزاماتهم، ومعالجة عرائضهم وشكاواهم، إلى جانب تطوير خدمة الإصغاء والمتابعة، بما يضمن مرافقة دائمة للمشاريع الاستثمارية ومواكبة تطورها.